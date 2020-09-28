Завершены поиски пропавшего подростка из Ухты

В середине прошлой недели в Печоре пропал подросток из Ухты. Юношу обнаружили, пишет Комиинформ.

К счастью, с подростом все хорошо - парня обнаружили во время поисков другого ребенка, который сбежал из детского дома. Как рассказал папа пропавшего несовершеннолетнего, студент не вернулся в общежитие, потому что засиделся с ребятами. На другой день он прогулял учебный день, а затем настали и выходные: во внеучебные дни парень тоже не вышел на связь.

Так как юноша несовершеннолетний и находится под ответственностью учебного заведения, где получает образование, то поиски были объявлены в первый же день. Парня нашли сотрудники по делам несовершеннолетних неожиданно: в гостях у приятеля, где искали ребенка, сбежавшего из детдома. Сейчас решается вопрос о будущем подростка в Печорском промышленном экономическом техникуме: готовить ли документы об отчислении или дать парню еще один шанс.

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