Озвучен приговор директору МУПа за снос несуществующих домов в Корткеросском районе

Ему придется выплатить 406 465 рублей 25 копеек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший директор МУП «Управление специализированным хозяйством» С.В. Артеев 29 сентября осужден Сыктывкарским городским судом за мошенничество в крупном размере. Он заключил с администрацией Корткеросского района договоры подряда на снос ветхого аварийного жилья в поселках Приозерный и Мартиты, достоверно зная, что дома, подлежащие по договорам сносу, сгорели, обрушились вследствие ветхости или снесены ранее.

Он отчитался липовыми документами о проделанной работе, за что предприятию выплатили 406 465 рублей 25 копеек. Артееву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год. Ближайшие два года он не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе, которые позволили бы ему снова оступиться. Но ему придется выплатить 406 465 рублей 25 копеек. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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