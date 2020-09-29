Уроженца Узбекистана, которого обвиняют в приставании к подросткам, заключили под стражу на два месяца

На прошлой неделе Сыктывкар взбудоражила неприятная история: до дворах улицы Домны Каликовой поймали уроженца Узбекистана, который предположительно приставал к школьникам. Вчера, 28 сентября, Сыктывкарский суд удовлетворил ходатайство следственных органов: мужчину 1996 года рождения заключили под стражу на два месяца.

25 сентября днем во дворе дома по улице Пушкина разносчик газет попросил подростка 2006 года рождения помочь ему разложить издания по ящикам в одном из подъездов. Мальчик зашел с мужчиной в подъезд, разносчик стал приставать к подростку. Ребенок не растерялся: включил камеру на телефоне, сделал запись и выбежал из подъезда. Он передал видео маме, которая обратилась в полицию. В течения пяти минут был объявлен план «Квартал», составлена ориентировка и передана нарядам. Поиски полицейских облегчило сообщение еще одной мамы, к 13-летней дочери которой тоже приставал разносчик газет в районе домов улицы Домны Каликовой. Так наряд ППС и обнаружил мужчину, подходящего по ориентировке - его пригласили сесть в полицейскую машину. Тут и подоспели оперативники уголовного розыска, в их распоряжении была доказательная видеозапись.

28 сентября арест мужчины продлили на два месяца в Сыктывкарском суде, о чем сообщает объединенная пресс-служба судов. Мужчина будет в СИЗО пока ведутся следственные мероприятия - до 23 ноября. Уроженец Узбекистана обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

- Сыктывкарским городским судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юлдошалиева У.Э.у, являющегося гражданином Узбекистана и не имеющего постоянного места жительства и регистрации на территории России. Юлдошалиев У.Э.у. заключен под стражу на 2 месяца, - уточняют в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воркуте наградили горожанку, спасшую девочку от педофила

Надежда Ростовцева обратила внимание на мужчину, который силком тащил плачущего ребенка (подробности).