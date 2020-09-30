ДТП в Сыктывкаре: двух подростков сбили на переходе

Фото: пресс-служба ГИБДД по Сыктывкару.

29 сентября около 19 часов 25 минут в районе дома №4 по ул. Славы в Сыктывкаре сбили двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водитель «Опеля Меривы» 1966 года рождения был трезв, достаточно опытен (стаж с 2011 года) и дисциплинирован - к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

В результате ДТП пострадал юноша 2004 года рождения. Диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. И девушка 2005 года рождения. Диагноз - ушиб первого пальца правой руки. Оба подростка отправлены в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД по Сыктывкару.

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