Сыктывдинский суд встал на сторону «Аэрофлота»

С 7 июля 2020 года вступило в силу Положение об особенностях исполнения договора воздушной перевозки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сыктывдинский районный суд отклонил требования жителя села Выльгорт к Аэрофлоту о компенсации и других возмещениях за несостоявшийся полет.

Он забронировал на март 2020 года авиабилет на рейс по маршруту Денпасар (Бали) – Москва. Однако данный рейс отменен по причине введения на территории РФ запрета на выполнение международных рейсов из-за распространения коронавирусной инфекции.

Именно это и стало причиной отказа суда в удовлетворении требований. Более того, перевозчику дали три года на возврат денег за билет.

Дело в том, что с 7 июля 2020 года вступило в силу Положение об особенностях исполнения договора воздушной перевозки. В нем отражены права перевозчика, который может в одностороннем порядке изменить условия договора или вовсе отказаться от его исполнения.

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Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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