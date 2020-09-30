Жительница Сыктывкара жестко убила ради 6,5 тысяч

На следующий день ей нужно было внести платеж в банк по договору кредитной карты на сумму 6500 рублей, но денег не было. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ей нужно было всего 6,5 тысяч рублей, чтобы погасить кредит. Она била и била ножом знакомую пенсионерку, потому что надеялась: у нее есть эти деньги. Верховным Судом Республики Коми рассмотрено уголовное дело о разбойном нападении и убийстве.

29 сентября 2020 года Верховным Судом Республики Коми провозглашен приговор А.А. Полугрудовой - жительнице Сыктывкара 1964 года рождения, признанной виновной в совершении разбойного нападения с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийстве, сопряженном с разбоем.

Днем 28 февраля 2020 года она пришла с ножом в квартиру потерпевшей. И убивала ее. Она била и била, пока та не умерла.

29 февраля ей нужно было внести платеж в банк по договору кредитной карты на сумму 6500 рублей, но денег не было. Женщина думала, что у знакомой они есть. Но, обыскав комнату, ничего не нашла. Забрала сотовый телефон потерпевшей и блокнот с записями телефонных номеров, которые потом выбросила.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, которыми признаны явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, сведений, удовлетворительно характеризующих виновную, ее возраста, суд назначил А.А. Полугрудовой 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с установлением определенных ограничений и возложением обязанности.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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