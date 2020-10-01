Муниципальный грант в Печоре отдали на ремонт пяти сельских домов культуры

Фото: администрация Печоры.

В селе Соколово Печорского района начался ремонт фасада дома культуры. Уже произведен демонтаж козырька крыши и старых колонн, подготовлена опалубка для реставрации декоративных элементов.

Здание построили в 1964 году. За это время оно сильно обветшало, просел фундамент, деформировались колонны.

В этом году правительства республики, распределяя грантов между муниципалитетами Коми, выделило Печоре 15 миллионов рублей. И администрация района решила часть этих денег направить на ремонт учреждений культуры, расположенных в сельских и городских поселениях.

В частности, на ремонт кровель домов культуры в деревне Даниловка, поселках Озерный, Кожва и Каджером, а также ремонт фасада дома культуры в селе Соколово.

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