Слегка воспитала кочергой соперницу жительница Удорского района

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Застав своего сожителя с другой женщиной, женщина решила отомстить сопернице и ударила ее кочергой и ножом. 41-летняя жительница села Кослан признана виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ночью 25 июля дама отправилась на дачу, чтобы проведать своего сожителя, и обнаружила его в на диване с раздетой женщиной. Весь свой гнев оскорбленная в лучших чувствах направила на соперницу. Схватив подвернувшуюся под руку кочергу, нанесла ей удары по пояснице и правому плечу, а затем ударила ножом. В результате потерпевшей были причинены травмы, квалифицированные как причинившие легкий вред здоровью.

Оказавшись на скамье подсудимых, женщина вину в совершении преступления признала и принесла потерпевшей извинения.

Суд назначил жительнице Кослана наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Коми.

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