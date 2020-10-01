Популярный в Сыктывкаре бар закрыли по суду за антисанитарию

Заведению дали месяц на исправление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деятельность бара «Красный дракон» приостановлена за нарушение санитарно-эпидемиологических требований с 30 сентября по решению Сыктывкарского городского суда.

В Управление Роспотребнадзора по Коми поступило обращение гражданина с жалобой на нарушения санитарного законодательства в этом заведении общепита. И проверка подтвердила, что они не напрасны.

Оказалось, что на предприятии не проводится своевременная дезинсекция, отсутствует специальный (промаркировочный) отдельный уборочный инвентарь, стены производственных помещений и полы негладкие, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, помещения захламлены. Учитывая общественную опасность нарушений для жизни и здоровья граждан, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности «Красного дракона», на срок 30 дней в части деятельности по приготовлению пищи и её реализации. Данное постановление подлежит немедленному исполнению, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

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