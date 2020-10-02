В поселке Княжпогостского района спасли молодого мужчину из огня

Фото: ГУ МЧС по Коми

1 октября в 04:27 утра в пожарно-спасательную службу Княжпогостского района поступило сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном доме по улице Первомайской в поселке Тракт.

Уже через 3 минуты после вызова пожарные были на месте происшествия, но на борьбу с огнем у них ушло почти три часа. И это при том, что задействованы были 9 человек и 2 единицы техники.

Проживавшего в доме мужчину 1983 года рождения пожарным пришлось выносить из огня, но он не пострадал. Остальные жильцы своевременно эвакуировались.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает МЧС по Коми.

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