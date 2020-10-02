Коми получит федеральные субсидии на переоснащение медучреждений

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Расходы регионов на строительство, ремонт и переоснащение городских поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц будут софинансироваться из федерального бюджета. Постановление о правилах предоставления и распределения субсидий на эти цели подписал 1 октября председатель Правительства Михаил Мишустин.

Господдержка поможет регионам модернизировать медицинские учреждения, расположенные, в том числе в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Деньги могут быть потрачены на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, приобретение медицинского оборудования, покупку автотранспорта для доставки пациентов в больницы, выезда врачей на вызовы.

Субсидию смогут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объем финансирования будет рассчитываться по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.

По словам Михаила Мишустина, на развитие первичного звена здравоохранения в 2021 году предусмотрено 90 млрд рублей. До 2025 года на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей, сообщают на сайте кабмина.

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