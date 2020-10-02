Медик из Ухты заработала на взятках и злоупотреблениях почти 4 миллиона

В ходе следствия женщина вину признала частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшая заместитель главного врача Ухтинской городской поликлиники признана виновной в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Будучи заместителем главного врача по лекарственному обеспечению Ухтинской городской поликлиники и по совместительству провизором Детской больницы, она выбирала поставщиков лекарств с нарушением закона.

Делала она это не бескорыстно и не по незнанию. Всего, как установил суд, за лояльность к определенным поставщикам женщине было перечислено 524 тысяч рублей.

Наименее выгодные для медучреждения контракты заключались с подконтрольной ей организацией ООО «ДезМедСервис». В период 2013-2015 гг. заместитель главного врача и ее мать получили от данной организации дивиденды в размере 3,4 миллиона рублей.

В ходе следствия женщина вину признала частично.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 3 миллионов рублей, а также лишения права занимать определенные должности в государственных и муниципальных организациях сроком на 3 года. Кроме того, суд конфисковал у нее полученные взятки на сумму 524 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Коми.

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