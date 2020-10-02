Почти сотня дорог в Коми будет закрыта для большегрузов

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Чтобы и так разбитые дороги Коми не превратились в направления, с 12 октября по 10 ноября в республике будут действовать сезонные ограничения на движение грузового транспорта.

Ограничения вводят весной и осенью, когда происходит резкое снижение прочности покрытия. Запрет распространяется на транспорт, предельная масса которого превышает 1,5 тонны.

В списке перечислены 98 участков дорог. Здесь вы можете поискать, есть в нем та, состояние которой волнует вас.

Временное ограничение движения не распространяется на перевозки жизненно необходимого: продуктов, животных, лекарств, топлива и т.д.

А также грузов и техники, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, текущему ремонту объектов ЖКХ.

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