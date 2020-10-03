Погода в Коми на выходные: 3 и 4 октября

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В первые выходные октября характер погоды поменяется. На смену теплому антициклону придет другой антициклон - холодный из Арктики. Похолодание охватит всю территорию.

При северном ветре небольшие осадки смешанного вида пройдут местами. И только в приполярных районах и в Заполярье ожидается в основном снег — в этой части региона в ночные часы температура воздуха будет понижаться до -2...-7С, днем ожидается до +5С.

На остальной территории в ночь с пятницы на субботу температура еще прогнозируется выше 0С, но в следующую ночь уже в арктическом воздухе она понизится до -6С. В дневные часы ожидается в основном +4...+9С.

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