На пожаре в Усть-Куломском районе спасли мужчину

Фото: учения ГУ МЧС по Коми

2 октября в 23:22 в пожарно-спасательную службу Усть-Куломского района поступило сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном доме по улице Спортивная в поселке Тимшер. Уже через три минуты после вызова пожарные были на месте происшествия. В течение часа пожар был потушен.

Из огня пришлось спасать мужчину 1971 года рождения. От огня поврежден жилой дом и зимняя кухня на общей площади 141 м².

В тушении участвовали 16 человек и 2 единицы техники. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает ГУ МЧС по Коми.

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