Благоприятный период для вакцинации от гриппа в Коми истекает

Сейчас прививку сделали 42,67% от общего населения республики, плановый показатель - 60%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день все муниципалитеты Коми обеспечены отечественной вакциной против гриппа «Совигрипп», сообщает Минздрав республики.

По состоянию на 1 октября 2020 года вакцинацией против гриппа охвачены 350061 человек, или 42,67% от общего населения республики, из них в рамках национально календаря профилактических прививок вакцинированы 113461 ребенок и 234855 взрослых. Это 99% от поступившей в республику партии вакцины. 1745 человек привиты за счет средств работодателей и личных средств граждан.

Бесплатная вакцинация против гриппа в нашей республике проводится всем детям с 6 месяцев, учащимся 1 – 11 классов, работникам медицинских и образовательных учреждений, торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, студентам средних профессиональных и высших учебных заведений, взрослым старше 60 лет, беременным женщинам; лицам, подлежащих призыву на военную службу; лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

«Начало осени – самый благоприятный период, чтобы сделать прививку против гриппа. Жители, которые заботятся о своем здоровье, принимают правильное решение и проходят вакцинацию. Вакцина от гриппа способствует предотвращению развития заболевания и снижает риски серьезных осложнений», – отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Борис Александров.

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