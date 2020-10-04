В двух больницах Коми Трудинспекция начала внеплановые проверки

Причины ведомство не указывает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сыктывкарский отдел Государственной инспекции труда в Республике Коми начал внеплановую выездную проверку соблюдения требований трудового законодательства в отношении ГБУЗ РК "Прилузская ЦРБ» и ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ», сообщают на сайте ведомства.

Причины ведомство не указывает. Но с учетом того, что на период пандемии на федеральном уровне принято решение о сокращении даже плановых проверок всех ведомств, они должны быть очень вескими.

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