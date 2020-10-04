ДТП в Ухте: водитель сбил пешехода и пытался сбежать

Фото: УГИБДД по Коми

Авария произошла 3 октября в Ухте в 16:21. Водитель 1978 года рождения за рулем KIA ехал по автодороге «Подъезд в поселку Ярега». На девятом километре он сбил женщину 1951 года рождения, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Женщина-пешеход получила перелом предплечья, госпитализация не понадобилась.

После наезда водитель скрылся с места аварии, позже его разыскали сотрудники ГИБДД.

Водитель иномарки ранее за нарушение правил дорожного движения привлекался один раз, стаж за рулем с 2007 года, сообщает УГИБДД по Коми.

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