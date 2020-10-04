Обсерватор в Максаковке будет закрыт

Фото: архив "КП-Коми"

С 15 октября обсерватор в Максаковке будет расформирован, а в конце октября-начале ноября он начнёт принимать отдыхающих. Об этом сообщил главы Республики Коми Владимир Уйба на личном приеме граждан. Это был ответ на один из вопросов, с которыми к нему пришли жители.

Напомним, социально-оздоровительный центр «Максаковка» был переоборудован под временно действующий обсерватор для пациентов, попавших под подозрение с COVID-19. В начале апреля сюда привезли пациентов Эжвинской больницы на дообследование.

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