Погода в Коми на рабочую неделю: 5 – 9 октября

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На неделе погода прогнозируется неустойчивой, с температурными колебаниями, с осадками смешанного вида, на крайнем северо-востоке преимущественно в виде снега, что характерно для октября, в нашем регионе месяца межсезонья.

Уже в понедельник вся территория попадет под влияние циклона, с четверга — под влияние следующего атмосферного вихря. Температура воздуха на большей части территории ночью составит +2...+7С, днем — +6...+11С.

Но в перерыве между циклонами ожидается похолодание, ночью до -2...-7С, днем до 2...7С. Велика вероятность, что в Заполярье среднесуточная температура воздуха перейдет к отрицательным значениям, начнется метеорологическая зима, сообщает Коми ЦГСМ.

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