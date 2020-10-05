Погода в Коми 5 октября

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В Сыктывкаре и Объячево ночью 0...+2°C, днём +8...+10 °C. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Воркуте ночью -1...+1 °C, днём +3..+5 °C. Облачно, лнем умеренные осадки.

На остальной территории республики температура ночью 0...+2 °C, днём +4...+6 °C, и только в Ухте и Троицко-Печорске воздух прогреется днем до +8. Переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Коми ЦГСМ.

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