Надо было самому за погодой следить: суд отказал жителю Коми в компенсации за побитый градом на стоянке автомобиль

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Житель Коми пытался взыскать с автоцентра компенсацию за вмятины от града на автомобиле Toyota Fortuner, оставленном для техосмотра на стоянке в Сыктывкаре.

ООО «Агат-Коми» приняло для проведения технического обслуживания автомобиль, принадлежащий ООО «Строительная Компания +». Однако, когда автомобиль вернули владельцу, на его кузове оказались многочисленные повреждения в виде вмятин. Добровольно возместить убытки «Агат-Коми» отказалось.

Тогда «Строительной Компании +» обратилась в суд. Она хотела взыскать 73 941 рубля 45 копеек ущерба в виде утраты товарной стоимости автомобиля Toyota Fortuner, а также расходы по госпошлине и на услуги эксперта.

В суде ответчик настаивал, что автомобиль поврежден в результате действия непреодолимой силы – вследствие обильного выпадения града. При этом стороны все клиенты ООО «Агат-Коми» достоверно знали, что общество не располагает крытой стоянкой. Все автомобили ожидают своей очереди на открытой охраняемой территории.

Истец же придерживался позиции, что обстоятельства, при которых автомобилю причинен ущерб, нельзя признать чрезвычайными и непредотвратимыми.

Изучив материалы дела, Арбитражный суд признал исковые требования несостоятельными по следующим основаниям.

Организация крытой стоянки для автомобилей, ожидающих сервисного обслуживания в очереди (до ремонтной зоны), не входила в обязанность ответчика ни на основании договора, ни в силу закона. При этом «Строительная Компания +» была вправе не дожидаться своей очереди перед дилерским центром, а приехать на автомобиле к назначенному времени.

Истец в той же мере, что и ответчик, располагал возможностью следить за прогнозом погоды и — при наличии сомнений в безопасности собственного автомобиля — принять меры к тому, чтобы сохранить свое имущество (самостоятельно переместить транспортное средство в другое место или перенести запись в дилерском центре на иное, более благоприятное и удобное время).

Суд отметил, при аналогичных погодных условиях автомобиль получил бы те же повреждения, если бы он находился под открытым небом в любом другом месте — на площадке пред иным дилерским центром, на открытой стоянке, в том числе и охраняемой, во дворе жилого дома или в пути.

По мнению суда, обильное выпадение града в течение пяти минут в теплую погоду является чрезвычайным и непредотвратимым событием, освобождающим ООО «Агат-Коми» от ответственности за убытки.

Решение вступило в законную силу.

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