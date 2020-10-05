В этом году 740 жителей Коми переехали из подлежащих сносу трущоб

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714 аварийных многоквартирных домов в 15 муниципальных образованиях Коми должно быть расселено в 2019-2025 годах.

Речь идет о тех жилищах, которые признанные в установленном законом порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу. Финансирование мероприятий по расселению аварийного жилого фонда составит порядка 7,5 миллиарда рублей.

Целевой показатель 2019 года был выполнен на 100%, сообщает Минстрой Коми.

На 2020 год установлен целевой показатель по расселению 14,18 тысяч кв. метров аварийного жилищного фонда. По состоянию на 1 сентября 2020 года расселено 13,33 тысяч кв. метров аварийного жилищного фонда. За 8 месяцев 2020 года в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» свои жилищные условия улучшили 740 граждан.

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