На полигоне в Коми ракетоносец Ту-95мс поразил все мишени

Фото: пресс-служба Минобороны России

Стратегический ракетоносец Ту-95мс отработал боевое применение крылатых ракет на полигоне в Республике Коми. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ту-95мс выполнил практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям. Все ракеты успешно поразили заданные мишени. Это зафиксировали средства объективного контроля. Экипаж самолета также выполнил дозаправку в воздухе, а также отработал задачи воздушного патрулирования в заданном районе.

– Данные мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей летного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению, – отметил командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.

Продолжительность полетного задания составила более 8 часов.

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