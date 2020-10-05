Председатель Совета Сыктывкара: «Бюджет столицы уже сократился на миллиард рублей»

Первое заседание Совета Сыктывкара VI созыва не принесло неожиданностей. Председатель Совета предыдущего созыва Анна Дю снова заняла это кресло: за нее проголосовало 25 депутатов из 29 присутствующих. После избрания Анна Дю вышла к журналистам, и с учетом начавшегося последнего квартала 2020 года, корреспонденту «Красного знамени» ничего не оставалось, как спросить:

– Анна Феликсовна, каким будет бюджет Сыктывкара 2021 года, учитывая, с одной стороны, пандемию, с другой – 100-летие республики?

– Хотелось бы, чтобы те планы, которые город наметил ( планы на 2021 год уже есть), были обеспечены таким финансированием, чтобы достойно встретить юбилей республики. Но, как вы сами сказали, у нас пандемия, и мы проводили в этом году ряд мероприятий в поддержку предпринимательства, что несёт, конечно, уменьшение бюджета. Недополученные доходы бюджета за девять месяцев приближаются к миллиарду. Поэтому, конечно, мы очень рассчитываем и на поддержку республики, и на поддержку федералов, - ответила Анна Дю.

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