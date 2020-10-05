Райффайзенбанк запустил проект по изменению рабочей среды

Цель проекта Future of Work – разработать и внедрить новые форматы работы, сочетающие лучшее от удаленного и офисного форматов, чтобы добиться максимальной гибкости команд и комфорта для сотрудников. Проект затрагивает более 5,5 тысяч из почти 9 тысяч сотрудников банка в 10 офисах в Москве, Омске, Ярославле и Коломне.

«Чтобы быстро принимать решения и отвечать на меняющиеся условия рынка, важны автономия и гибкость, – подчеркнул управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. – В ходе Agile-трансформации мы перестроили нашу организацию так, чтобы обеспечить командам внутри банка полную самостоятельность в работе и принятии решений. Обновление форматов офисной работы – следующий шаг в этом направлении. Гибридный формат позволит нам меньше зависеть от внешних факторов и обеспечит сотрудникам ещё большую свободу в выборе удобного подхода к работе».

Разработка пилота

Запуск проекта предварило внутреннее исследование об опыте удаленной работы и предпочтительных форматах в дальнейшем. В частности, опрос показал, что подавляющее большинство сотрудников (80%) позитивно оценивают опыт дистанционной работы. Почти столько же (72%) хотели бы в будущем работать из офиса не чаще двух дней в неделю.

В офисе наибольшую ценность для трети сотрудников (37%) представляют пространства для взаимодействия, ещё 22% считают наиболее важными рабочие места в командных зонах, которые при этом могут быть незакрепленными.

По мнению половины сотрудников (54%), гибридный режим работы никак не повлияет на продуктивность, ещё треть (35%) считают, что свобода в выборе локации позволит работать эффективнее.

«Офис не теряет своей значимости, однако в новых условиях его роль меняется, – отметила Светлана Коржева, исполнительный директор административно-хозяйственного управления Райффайзенбанка. – Теперь это не просто место, куда приходят работать, а главным образом пространство для общения и взаимодействия. С опорой на эту идею мы реорганизуем текущие офисные пространства и проектируем новые. Пространства для коллаборации стали центром концепции при создании офиса «Мегаполис», который открылся в сентябре, а также нового московского офиса Райффайзенбанка, который планируется открыть в 2023 году».

Изменения пройдут по пяти направлениям.

Формат работы – формирование нового графика, реорганизация рабочих пространств в офисе.

Технологии – адаптация инфраструктуры к новому формату работы, переоснащение рабочих мест.

HR-практики – новые подходы к обучению и развитию персонала, развитие новых навыков для эффективной работы.

Внутренние процессы – реорганизация формальных и неформальных процедур, новые практики взаимодействия внутри организации.

Корпоративная культура – инициативы по поддержанию принципов корпоративной культуры в режиме дистанционной работы.