Пужа и красные ягодки: маленькая медведица из Коми стала звездой интернета

Автор фото: Центр спасения медвежат-сирот

Устраивайтесь поудобнее, наливайте чай и включайте видео - новую серию похождений медвежонка Пужи из Сыктывкара. Сейчас малышка живет в уникальном Центре спасения медвежат сирот в Твери, который и опубликовал свежее видео.

Пужа невероятно боялась своих сородичей, поэтому ей и дали такое необычное прозвище. Но со временем оттаяла: гуляет с новыми друзьями-медвежатами. Но на этом видео Пужа периодически смотрит в сторону – именно там в это же время кормятся Карел и Кузя, Блэк, Моисей, Нелюшка, Лала, Леха и Мирный. Таким образом Пужа держит ситуацию под контролем.

Напомним, что в середине мая медвежонок забрел на один из дачных участков под Сыктывкаром. Хозяйка дачи обратилась в Минприроды Коми за помощью. Сотрудники охотуправления министерства отловили малышку и доставили его в центр спасения медвежат-сирот в Твери.

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