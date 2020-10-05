В Ижемском районе запустят вертолетное сообщение с отдаленными селами

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района

В Ижемском районе запустят вертолетное сообщение с труднодоступными населенными пунктами. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

После завершения навигационного периода связь с труднодоступными населенными пунктами Ижемского района обеспечат воздушным транспортом. Вертолетные перевозки будут осуществляться по маршруту «Ижма-Няшабож-Брыкаланск-Кипиево-Ижма».

– Впервые начнут выполняться межмуниципальные авиарейсы по маршруту «Ухта – Койю – Ижма» и обратно, говорится в сообщении.

Расписание перелетов разместят на сайте районной администрации и официальных стендах соответствующих сельских поселений.

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