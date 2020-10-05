Житель Коми перевел девушке 112 тысяч, рассчитывая на отношения: ее будут судить

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Житель Сосногорского района перевел девушке из Краснодарского края 112 тысяч рублей, рассчитывая на отношения с ней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми

Житель Сосногорского района познакомился на сайте знакомств с девушкой 1997 года рождения из Славянска-на-Кубани. Они стали общаться, и у мужчины возникла симпатия к знакомой. Девушка стала приглашать его в гости, в Анапу. Кроме того, собеседница посетовала, что ей нужны 10 000 рублей на неотложные нужды, так как она нигде не работает.

Мужчина согласился помочь ей и перечислил деньги на банковскую карту. Затем девушка снова стала просить у него различные суммы, рассказывая, что рассталась с сожителем и нуждается в деньгах. Позднее жительница Кубани стала предлагать мужчине встретиться в Анапе. Житель Коми рассчитывал на серьезные отношения, не отказывал своей избраннице в финансовой помощи и вскоре собрался в поездку на курорт. На тот момент действовали ограничения на въезд в Краснодарский край, поэтому девушка попросила у него 15 000 рублей, якобы для того, чтобы через знакомых сделать пропуск.

Отправившись на юг на машине, мужчина столкнулся с тем, что его туда не впустили. Житель Коми не дождался ни своей избранницы, ни обещанного документа. В итоге вернулся домой и обратился в полицию Ухты. В результате потерпевший потратил на жительницу Кубани порядка 112 тысяч рублей, которые, как выяснилось, она не думала возвращать.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время обвинительное заключение по делу передано в суд.

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