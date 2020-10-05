Сыктывкар вошел в сотню городов с самыми высокими зарплатами в стране

Сыктывкар занял 34-е место в рейтинге городов России с наиболее высоким уровнем зарплат согласно данным исследования аналитиков РИА Новости за январь-июнь 2020 года. Согласно данным экспертов, средняя чистая зарплата в столице республики составляет 47,7 тысяч рублей.

Самая высокая заработная плата зарегистрирована в Москве – 103,1 тыс. рублей. Также в тройке оказались Южно-Сахалинск и Салехард с зарплатами 97,4 и 94,9 тыс. рублей соответственно. Меньше всего за первые шесть месяцев текущего года зарабатывали жители города Шахты Ростовской области – 28,5 тысячи рублей.

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