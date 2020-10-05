В селе Усть-Вымского района поставят фонтан за 2 миллиона

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В Усть-Вымском районе ищут подрядчика на строительство в селе Айкино фонтана стоимостью 2 миллиона рублей.

Планируется, он появится в зоне отдыха рядом с администрацией, домом культуры, библиотекой и торговым центром. Деньги на фонтан будут выделены из бюджета сельского поселения на 2020 год, республиканской казны, а также из внебюджетных источников.

Высота фонтана из гранита бежевого цвета составит 1,75 м, диаметр — 3 м. Вода будет циркулировать с помощью двух дренажных насосов, на дне планируется выложить мозаику из стекла. Также в рамках проекта в районе нового фонтана должны появиться четыре светильника с люминесцентными лампами, управление подсветкой будет дистанционным, сообщает «Комиинформ».

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