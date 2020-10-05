В Сыктывкаре дочь опознала погибшую маму по элементам одежды

Листовка «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре нашли погибшей 36-летнюю сыктывкарку, которая пропала в начале лета. Тело женщины обнаружили в середине сентября в местечке Красная гора.

Как пишет «Комиинформ» со ссылкой на поисковиков отряда «Лиза Алерт», родная дочь пропавшей опознала погибшую по элементам одежды. Именно в этой одежде - белой футболке и синих джинсах - она в последний раз видела маму живой.

Однако последнее слово за экспертами: они проводят генетическую экспертизу останков. Напомним, что 36-летнюю сыктывкарку безуспешно искали с 8 июня родные, близкие, волонтеры и полицейские.

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