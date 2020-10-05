Нетрезвый улов полицейских в Сыктывкаре. Пьяный гонщик-ихтиандр прославился на всю Россию

Недалеко от Сыктывкара водитель «десятки» устроил настоящий блокбастер. Боевик на высоких скоростях сменился эффектным нырком в озеро. Федеральные Вести.Ru рассказали, как полицейские выловили пьяного гонщика-ихтиандра.

Виляющая «Лада» не ушла от взора сыктывкарских полицейских на одном из перекрестков города. Началась погоня, отечественное авто пыталось скрыться, но не тут-то было. Полицейские предупредили, если гонщик не остановится, то они начнут стрелять. Беглец придумал новый план побега: свернул к озеру и нырнул в ледяную воду.

Заплыв оказался коротким.Полицейские просто обошли водоем, попутно вызвав на подмогу еще один экипаж ДПС. Крупный и все еще пьяный улов достали из воды и усадили в салон патрульного автомобиля.

- А как вы оказались на острове? - спрашивает беглец.

- С тобой же переходили. Не видел что ли?

- Что-то не понял.

- По кругу.

Кстати, в организме нарушителя растворились почти полбутылки водки. Полицейским он заявил: взял автомобиль своего друга, потому что после застолья было лень идти пешком домой в соседний поселок. В итоге по решению суда он угодил в спецприемник на 10 суток.

- В отношении задержанного сотрудники ГИБДД составили два административных материала – за отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления, – отмечает начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Коми.

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