Очень вкусные поздравления опубликовал Роспотребнадзор по Коми в День учителя. Он перечислил продукты, которые повышают уровень гормонов радости и снижают адреналин, давление и стресс.

Овсянка, сэр!

Борьбу со стрессом лучше всего начать с самого утра, а именно с завтрака. Овсяная каша – это крупный помол овсяной крупы. Она содержит много полезных веществ, включая витамины группы B, калий, фосфор, магний, натрий, железо и другие. Главный помощник в деле снижения стресса – витамин B6. Он благотворно влияет на мозговую деятельность и улучшает эмоциональное состояние. Под его воздействием в организме повышается уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение.

Крепкий орешек

Стресс неразрывно связан с выбросом в кровь большого количества адреналина. Этот гормон резко повышает кровяное давление. Чтобы успокоить свою нервную систему и снизить давление, во время перекуса на перемене съешьте немного полезных ядрышек. При этом не важно, какие орехи вы съедите, – все они содержат витамины группы В, С, Е, а также антидепрессивные вещества: фолиевую кислоту и селен.

Чтобы не омрачить свой полезный перекус, орехи надо правильно выбрать. Роспотребнадзор советует покупать орехи только в местах санкционированной торговли.

Бананы на все времена

Этот фрукт обладает уникальными свойствами в борьбе со стрессом, сезонной депрессией и плохим настроением. Группа витаминов В (В1, В2, В6), витамины С и РР отвечают за питание организма – они помогут педагогу быть энергичным и работоспособным. Бета-каротин, кальций, калий, железо, фтор, фосфор – все они снижают уровень «плохого» холестерина, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и сердечной системы. А здоровый человек чувствует себя значительно лучше и в эмоциональном плане.

Также вещества, содержащиеся в банане, помогут организму в синтезе важных гормонов – серотонина, тирамина и дофамина. Эта троица влияет на состояние нервной системы и отвечает за душевное равновесие.

Ловись, рыбка!

После рабочего дня расслабиться поможет здоровый ужин. Рыба содержит целый комплекс витаминов, макро- и микроэлементов, а рыбий жир – ценные витамины А и D. В рыбе есть также витамины группы В. Самые важные для нервной системы – рыбы жирных пород: палтус, скумбрия, сельдь. Они содержат жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Такой состав рыбы очень полезен для улучшения общего состояния, особенно для мозга и нервных волокон.

Все в шоколаде

Шоколад является природным антидепрессантом и содержит в своем составе триптофан – аминокислоту, которая стимулирует выработку серотонина. Умеренное употребление шоколада повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность. Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет и помогают организму справиться со стрессом.

Для взрослого здорового человека рекомендовано употреблять не более 50 г шоколада в день и не чаще двух раз в неделю.

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