Школы в Коми продолжают работать в обычном режиме

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Информация о переходе на дистанционное обучение не соответствует действительности, образовательный процесс обеспечивается во всех регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

В Министерстве подчеркнули, что информация о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона не соответствует действительности.

– В настоящее время занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения, – говорится в сообщении.

Общая ситуация по стране находится под непрерывным контролем Минпросвещения России. Информация от регионов по ситуации на местах поступает ежедневно, и ведомство ее регулярно проверяет.

– Министерство просвещения также подчеркивает необходимость тщательной проверки каждой информации и более внимательного отношения к ней со стороны СМИ во избежание возникновения ситуаций, вводящих в заблуждение население, – говорится в сообщении.

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