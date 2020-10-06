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В Сыктывкаре и Объячево ночью +3...+5°C, днём +8...+10 °C. Облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.

В Воркуте ночью -1...-3 °C, днём +1..+3 °C. Переменная облачность, ночью временами небольшой снег.

На остальной территории республики температура ночью 0...+2 °C, днём +2...+4 °C, и только в Вуктыле и Троицко-Печорске воздух прогреется днем до +7. Переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег), сообщает Коми ЦГСМ.

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