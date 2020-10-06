Пьяный житель Коми катал детей в прицепе к мотоблоку

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30 мая житель Сыктывдинского района А.С. Гущин в состоянии алкогольного опьянения решил прокатить детей в прицепе к мотоблоку «Нева МБ2 КС».

Его поймали. 18 августа суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 Кодекса РФ (управление ТС в состоянии алкогольного опьянения). Но подсудимому и прокурору статья не понравилась. Мол, не является мотоблок транспортным средством.

Принося протест, прокурор указал, что мотоблок к транспортным средствам, подлежащим государственной регистрации не относится. Самоходной машиной, на управление которой предоставляется специальное право, не является.

Состоялся повторный суд, который пришел к выводу, что в рассматриваемом случае мотоблок «Нева МБ2 КС» с оборудованным устройством, предназначенным для перевозки людей (детей), являлся в момент перевозки людей транспортным средством. А потому на Гущина А.С. распространялся запрет, установленный п. 2.7 Правил дорожного движения, нарушение которого обоснованно повлекло привлечение его к ответственности по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Постановление мирового судьи оставлено без изменения, жалоба Гущина А.С. и протест прокурора – без удовлетворения, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми..

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