Житель Сыктывкара пробил железным прутом грудь полицейскому

Следком завершил расследование.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Сыктывкара, который металлическим прутом проткнул грудь полицейскому при исполнении.
В июле текущего года сотрудники полиции прибыли в квартиру дома по улице Борисова в Сыктывкаре для проверки оперативной информации о причастности сына фигуранта к совершению мошеннических действий. Представились, показали документы, попросили парня проехать с ними в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
Во время общения сотрудников полиции и молодого человека, его отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес металлическим прутом одному из полицейских удар в область груди, причинив телесные повреждения в виде колотой раны.
В ходе расследования обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном, пояснив, что применил насилие, потому что был пьян.
Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщает Следком по Коми.
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