Житель Сыктывкара пробил железным прутом грудь полицейскому

Следком завершил расследование. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Сыктывкара, который металлическим прутом проткнул грудь полицейскому при исполнении.

В июле текущего года сотрудники полиции прибыли в квартиру дома по улице Борисова в Сыктывкаре для проверки оперативной информации о причастности сына фигуранта к совершению мошеннических действий. Представились, показали документы, попросили парня проехать с ними в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Во время общения сотрудников полиции и молодого человека, его отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес металлическим прутом одному из полицейских удар в область груди, причинив телесные повреждения в виде колотой раны.

В ходе расследования обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном, пояснив, что применил насилие, потому что был пьян.

Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщает Следком по Коми.

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