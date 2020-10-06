Воркутинец проиграл на бирже 150 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воркуте мошенники украли у 51-летнего местного жителя 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинец увидел в интернете объявление о возможности получить высокий доход путем торговли на бирже. Северянин зарегистрировался на сайте, и ему позвонил незнакомый мужчина и представился торговым агентом. Он сообщил, что будет вести дело потерпевшего, а также окажет помощь на первоначальном этапе.

Незнакомец убедил мужчину начать торговлю с 60 тысяч рублей. Через некоторое время агент сообщил, что баланс растет, и уговорил жителя Заполярья вложить еще 90 тысяч. Почти год воркутинец был уверен, что его деньги находятся в безопасном месте, а доход на виртуальной торговой площадке растет с каждым днем.

Наступил момент, когда мужчина решил вернуть вложенные деньги, а также обналичить полученный за это время доход. Однако электронный ресурс был удален, а агент оказался недоступен. Поняв, что стал жертвой мошенников, воркутинец немедленно обратился в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ухтинец проиграл 25 тысяч на несуществующей бирже

Молодому человеку пообещали большую прибыль (подробнее)