В ДТП в Усть-Цильме пострадали девушка и двухлетняя девочка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 5 октября, в Усть-Цильме столкнулись «Газель» и KIA Spectra, в результате чего пострадали 24-летняя девушка и двухлетняя девочка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 17:10 на улице Советской. 40-летний мужчина ехал за рулем «Газели» в сторону переулка Шишелова. В районе дома №168 автомобиль, поворачивая направо, выехал на встречную полосу и врезался в KIA Spectra.

В результате ДТП пострадали два человека. 24-летняя пассажирка иномарки получила ушиб левого локтя, у двухгодовалой девочки, которая также была в KIA, под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Пострадавшие не госпитализированы.

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