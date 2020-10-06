На трассе Сыктывкар – Ухта девушка на Mazda врезалась в дерево

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 5 октября, в Княжпогостском районе автомобиль Mazda 3 съехала с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 14.50 на трассе Сыктывкар – Ухта. 21-летняя девушка ехала за рулем Mazda со стороны столицы Коми. На 106-м километре трассы она не справилась с управлением, и автомобиль съехал с дороги. После этого иномарка врезалась в дерево. У девушки диагностировали ушибы лица и груди. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.К ответственности за нарушения правил дорожного движения водитель привлекалась четыре раза. Стаж управления авто с 2018 года.

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