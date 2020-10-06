Интинцу, упавшему на крыльце, заплатили 7 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Инты, упавшему на крыльце магазина, заплатили 7 тысяч рублей за травму спины. Соответствующе решение принял суд.

Инцидент произошел 25 января. Около 13.20 мужчина спускался по ступеням магазина и упал, ударившись спиной. Во время падения у него из рук выпал телефон. К участию в деле суд привлек трех ответчиков: двух собственников нежилых помещений и ООО «Дионис». В суде мужчина пояснила, что упал из-за того, что ступени были скользкими. За медпомощью пострадавший обратился не сразу, терпел боль, надеялся, что пройдет само. Но боль не проходила, и он обратился к врачу.

Относительно телефона рассказал, что он не включается. Стоимость смартфона должна быть ему полностью возмещена. В Инте нет организации, которая бы провела экспертизу смартфона без ремонта.

Двое ответчиков не согласились с такими требованиями, а третий и вовсе не стал участвовать в суде. Иск интинца был удовлетворен частично: взыскать солидарно с АО «Магазин № 49», двух собственников и ООО «Дионис» в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 7 тысяч рублей.

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