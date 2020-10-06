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За первые шесть месяцев 2020 года средняя зарплата врачей в Коми превысила 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Комистат.

Как передает БНК, за полгода средний размер зарплаты работников средней квалификации увеличился на 19%, а у младшего медперсонала — на 13%. Средний размер определяют путем суммирования данных и деления полученной цифры на количество сотрудников. Учитываются зарплаты всех специалистов — от подчиненных до руководителей.

Медработники с высшим образованием

Средняя зарплата сотрудников учреждений здравоохранения за первое полугодие 2020 года составила 109,7 тыс. рублей. За шесть месяцев она увеличилась на 17,5%. Средняя зарплата врачей стала в 2,2 раза больше средней по экономике в республике (по итогам 2019 года превышение было в 2 раза).

В медицинских организациях федеральной собственности средняя зарплата за полгода составила 100,2 тыс. рублей (рост на 4,5%), в организациях республиканской собственности — 110,6 тыс. рублей (рост на 18,6%). Информацию по муниципальным учреждениям Комистат не приводит «в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных».

Ради сохранения конфиденциальности не раскрываются сведения по большинству муниципалитетов региона. Известно только, что средний размер зарплаты медицинских работников с высшим образованием составляет:

— в Инте — 155,3 тыс. рублей;

— в Воркуте — 155,2 тыс. рублей;

— в Усинске — 147,5 тыс. рублей;

— в Ухте — 109,5 тыс. рублей;

— в Сосногорске — 106,1 тыс. рублей;

— в Сыктывкаре — 102,5 тыс. рублей;

— в Печоре — 99,1 тыс. рублей.

Средний медперсонал

Средний медперсонал в Коми в первой половине этого года получал в среднем 56,6 тыс. рублей в месяц. Это на 18,9% больше, чем было в прошлом году. В организациях федеральной собственности средний размер зарплаты составил 50 тыс. рублей, в организациях республиканской собственности — 57 тыс., в организациях муниципальной собственности — 32,9 тыс.

Доходы у людей, трудящихся на севере, тоже оказались выше среднего: в Усинске — 79,5 тыс. рублей, в Воркуте — 69,7 тыс., в Инте — 68,1 тыс. Меньше остальных получает средний медперсонал в Усть-Вымском (46,6 тыс.), Сысольском (45 тыс.) и Троицко-Печорском районах (44,1 тыс.). В столице Коми средняя зарплата была 56,9 тыс. рублей в месяц.

Младший медперсонал

Средняя по региону зарплата младшего медперсонала в январе-июне 2020 года составила 49,8 тыс. рублей. За полгода она увеличилась на 12,8%. Заметной разницы в доходах у работников разных учреждений нет: в организациях федеральной собственности показатель был 48,4 тыс. рублей, в организациях республиканского подчинения — 49,8 тыс., по муниципальным организациям данных нет.

Комистат приводит информацию только по шести муниципалитетам. В среднем младший персонал получает в месяц:

— в Ухте — 52,1 тыс. рублей;

— в Сыктывкаре — 51 тыс. рублей;

— в Воркуте — 49,1 тыс. рублей;

— в Печоре — 48,8 тыс. рублей;

— в Прилузском районе — 47,5 тыс. рублей;

— в Княжпогостском районе — 45,5 тыс. рублей.

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