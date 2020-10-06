В Ухте осколками стекла зарезали 23-летнего мужчину

В Ухте 19-летний парня заключили под стражу за то, что он, по версии следствия, убил своего знакомого в заброшенном здании. Об этом пишет пресс-служба СУ СК России по Коми.

Фигурант подозревается в убийстве, которое было совершено в конце сентября в нежилом здании по проспекту Ленина. Причина - пьяная ссора. Следователи пишут, что 19-летний парень в пылу злости не один раз ударил 23-летнего мужчину осколками стекла в область шеи, лица и груди.

- От массивной кровопотери, возникшей от полученных колото-резаных ран, потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. В отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу ведется следствие, - сообщает источник.

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