«Ростелеком» рассмотрит новые возможности развития инфраструктуры связи в Республике Коми

5 октября в Сыктывкаре состоялась встреча главы Республики Коми с руководителями "Ростелекома".

5 октября в Сыктывкаре состоялась встреча главы Республики Коми Владимира Уйба с вице-президентом -- директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Антоном Годовиковым и вновь назначенным директором Коми филиала ПАО «Ростелеком» Сергеем Лобановым.

Главной темой обсуждения стало развитие инфраструктуры связи в регионе. Антон Годовиков рассказал о ходе реализации проекта «Информационная инфраструктура» в рамках государственной программы «Цифровая экономика».

Согласно условиям госконтракта «Ростелеком» подключает к интернету социально значимые объекты (СЗО) в сельских населенных пунктах региона. Это образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части, подразделения Росгвардии.

Всего за последние два года подключено 393 СЗО. Еще 25 объектов будут подключены до конца этого года и 283 объекта -- в 2021 году. Для реализации проекта построено 418 км волоконно-оптических линий связи.

Также способствует развитию телеком-отрасли в регионе программа «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), согласно которой в каждом населенном пункте с численностью жителей от 250 до 500 человек должны быть организованы точки коллективного доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. К настоящему моменту оснащены точками доступа уже 98 поселений из 123, включенных в программу УЦН. Для этого было построено 470 км волоконно-оптических линий связи.

Отдельно стороны обсудили проблему доведения интернета до домохозяйств в тех населенных пунктах, где уже установлены узлы коллективного доступа УЦН. Программа не подразумевает индивидуальных подключений услуг связи частным лицам, но «Ростелеком» готов находить дополнительные технические решения и расширять возможности сети для жителей сельских поселений.

Владимир Уйба рассказал о наиболее значимых планах республики на ближайшие годы: «Это формирование туристического кластера, развитие дорожной инфраструктуры, транспортного коридора и транспортных хабов под задачи Северного морского транзитного коридора, комплексная программа развития ресурсной базы республики с применением цифровых технологий, а также развитие Арктического медицинского кластера и телемедицины. Уверен, развитие инфраструктуры связи под задачи этих крайне важных для республики направлений может стать основой для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства Правительства Республики Коми и ПАО «Ростелеком» по формированию инвестиционно привлекательного климата в республике», - отметил Владимир Уйба.

Антон Годовиков отметил, что эта информация позволит оптимизировать ряд процессов: «Кроме масштабных федеральных проектов в республике, мы обсудили и вопросы локального развития инфраструктуры для нужд региона, ведь без технологий связи в современном мире невозможен рост остальных отраслей. Мы со своей стороны получили понимание, как будет развиваться территория Коми в ближайшие годы, как будут строиться дороги, где начнут появляться новые туристические кластеры. Теперь мы можем заблаговременно планировать свое развитие, расходы и инвестиции, совместно с властями искать возможности комплексных решений, чтобы обеспечить развивающийся бизнес и жителей даже на отдаленных территориях качественными услугами связи».

Представители «Ростелекома» рассказали также о планах развития «Безопасного города» и умных сервисов для многоквартирных домов в Республике Коми, о способах обеспечения безопасности и комфорта жителей при помощи таких услуг.