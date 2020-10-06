На переезд из ветхих зданий медучреждений Коми нужно 6 миллиардов

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В 2021 году планируется начать строительство лечебного корпуса Усть-Цилемской ЦРБ, сообщил глава Коми Владимир Уйба на встрече с жителями Усть-Цилемского района.

Вопрос о строительстве лечебного корпуса в райцентре задала главный врач Усть-Цилемской ЦРБ Татьяна Куликова. Хирургическое и терапевтическое отделения больницы располагаются в старых 1925 и 1928 годов постройки зданиях. Им почти сто лет. На строительство лечебного корпуса в Усть-Цильме необходимо 530 миллионов рублей. Проект включен в адресную инвестиционную программу РК на 2021-2023 годы.

Но Усть-Цилемская ЦРБ не единственное медучреждение в регионе, которому остро необходимо новое здание или капремонт. Всего Республике Коми необходимо порядка 6 миллиардов рублей, чтобы медики смогли работать, а жители лечиться не в трущобах. Сейчас этот финансовый вопрос прорабатывается совместно с Правительством Российской Федерации, заверил Владимир Уйба.

Напомним, расходы регионов на строительство, ремонт и переоснащение городских поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц будут софинансироваться из федерального бюджета. Постановление о правилах предоставления и распределения субсидий на эти цели подписал 1 октября председатель Правительства Михаил Мишустин.

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