Фото: ГИБДД Сыктывкара

Во вторник, 6 октября, в Сыктывкаре КамАЗ сбил семилетнего ребенка, пострадавший попал в больницу. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел около 14.15 на улице Дырносской. Водитель 1979 года рождения ехал за рулем грузовика в сторону улицы Ручейной. Напротив дом №88а КамАЗ сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Уточняется, что ребенка госпитализировали. За год водителя 10 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Его водительский стаж – с 1997 года.

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