Мусоровоз сбил ребенка на пешеходном переходе в Сыктывкаре

Фото: УГИБДД по Сыктывкару.

Семилетний ребенок пострадал в ДТП в Сыктывкаре. Авария произошла. 6 октября около 14:15. Водитель КАМАЗа 1979 г.р. напротив д.88а по ул. Дырносской совершил наезд на пешехода. Несовершеннолетний 2013 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Водитель к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в течении года привлекался 10 раз. Водительский стаж с 1997 года, сообщает УГИБДД по Сыктывкару.

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