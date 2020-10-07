Наркодилеры Усинска и Печоры предстанут перед судом

Трое жителей Республики Коми входили в состав организованной преступной группы по распространению наркотиков, где выполняли функции закладчиков и курьеров. Фото: newstula.ru.

Задержанные при попытке сбыта почти 3 кг наркотиков двое мужчин и девушка предстанут перед судом. Сообщники занимались распространением наркотических средств на территории городов Усинска и Печоры, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

По версии следствия, трое жителей Республики Коми входили в состав организованной преступной группы по распространению наркотиков, где выполняли функции закладчиков и курьеров. С октября 2019 по февраль 2020 года сообщники занимались сбытом наркотиков на территории Усинска и Печоры. При попытке реализации 2,9 кг наркотических средств они были задержаны сотрудниками полиции.

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей – двух мужчин, 25 и 27 лет, и их 25-летней сообщницы-женщины. Органом предварительного расследования они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, организованной группой, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, организованной группой, в особо крупном размере).

Вину в инкриминируемых деяниях молодые люди и девушка не признали. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Усинский городской суд. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.

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