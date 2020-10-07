Охрана, счетчики и домофоны: в Коми вырос спрос на интернет вещей

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В Коми в этом году работать «на удаленке» научились не только сотрудники компаний, но и машины. Предприятия региона активно переводят на дистанционный онлайн-режим производственную и обслуживающую технику. Число компаний региона, которые стали использовать в работе технологию «интернета вещей» с начала года выросло более чем на 80% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

Директор МегаФона в Коми Александр Канев подтвердил: Республика Коми вошла в рейтинг регионов с наибольшим спросом и применением M2M-sim-карт для работы техники (прим. ред – для передачи данных между машинами). Такие данные получили аналитики телеком-компании на основе собственной статистики.

Чаще всего интернет вещей и удаленное управление используют в сферах обеспечения безопасности и ЖКХ. Запрограммированные устройства автоматически считывают и отправляют данные на серверы организаций по сети оператора.

«Пандемия стала существенным фактором, который повлиял на динамику рынка. Если раньше «интернет вещей» не был приоритетом в использовании, то в условиях карантина фокус смещается на все большую цифровизацию процессов», - прокомментировал Александр Канев.

В Республике Коми SIM-карты оператора встроили в «тревожные кнопки» охранных предприятий региона. Это помогло организовать оперативную связь с пультом дежурных. По мобильной сети с помощью интернета вещей передаются данные о возможных ЧП. Такое удаленное управление позволяет дистанционно снять или поставить на охрану любой объект. В сфере ЖКХ технология интернета вещей помогает снимать показания приборов и передавать полученные данные в онлайн-режиме. SIM-карты используют для дистанционного контроля работы домофонов и применяют для удаленного открывания ворот и шлагбаумов.

По данным пресс-службы МегаФона, в целом по стране вырос спрос на такие решения, как видеонаблюдение, мониторинг транспорта. Среди драйверов роста рынка выделяют решения на стыке технологий IoT и искусственного интеллекта, например, видеоаналитику, индустриальные решения, предсказывающие поломки на производстве.